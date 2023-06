Brasile: tribunale elettorale condanna Bolsonaro, si attende sentenza su ineleggibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale elettorale del Brasile (Tse) ha riconosciuto l'ex presidente, Jair Bolsonaro, colpevole di abuso di ufficio e uso improprio dei media istituzionali, impedendogli - di fatto - di candidarsi a qualsiasi carica pubblica fino al 2030. A favore della condanna, frutto della denuncia per le critiche che Bolsonaro aveva fatto al voto elettronico, si sono sin qui pronunciati quattro dei sette magistrati di cui si compone la corte. Per poter pronunciare la sentenza definitiva, il Tse deve però formalmente attendere la relazione dei due giudici rimanenti (uno ha già votato per l'assoluzione): quella del presidente, Alexander de Moraes, che con ogni probabilità voterà per la condanna, e Kassio Nunes Marques, magistrato considerato vicino all'ex presidente, ha già fatto sapere che voterà contro. Entrambi potrebbero chiedere di rinviare il pronunciamento, un tempo compreso tra i sei e i nove mesi, per poter rivedere le carte. E, riaperto il giudizio, i sette magistrati tornano ad esprimere il loro verdetto, che potrebbe anche cambiare. (segue) (Brb)