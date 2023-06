Brasile: tribunale elettorale condanna Bolsonaro, si attende sentenza su ineleggibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 luglio 2022, nel corso dell'incontro convocato dall'allora capo dello stato con i diplomatici stranieri, Bolsonaro aveva affermato che il sistema elettorale era vulnerabile e poco trasparente. Nell'occasione Bolsonaro mostrava al corpo diplomatico alcuni documenti istituzionali a comprova delle sue accuse di inefficienza del sistema. Il contenuto dei documenti, contestato immediatamente da tutte le istituzioni del paese, era finito al centro dell'inchiesta del Tse perché considerato falso. Non è dei contenuti del discorso che però Bolsonaro risponde alla giustizia elettorale. Secondo le accuse del Partito democratico laburista, che hanno dato il via al procedimento, infatti, Bolsonaro avrebbe abusato della sua posizione "simbolica e materiale" di presidente per organizzare un evento con finalità elettorali, utilizzando strutture istituzionali e di comunicazioni dello stato a proprio vantaggio e in danno degli altri candidati alla presidenza. (segue) (Brb)