Brasile: tribunale elettorale condanna Bolsonaro, si attende sentenza su ineleggibilità (3)

- La causa era stata aperta dalla procura federale presso il Tse. Secondo il sostituto procuratore generale, Paulo Gonet Branco, le prove raccolte indicano che Bolsonaro ha commesso abuso di potere politico. Bolsonaro, che in una dichiarazione alla stampa ha riconosciuto la possibilità di essere condannato, sostiene da anni che le urne elettroniche possano rappresentare un rischio per la regolarità del voto. Si tratta di un sistema utilizzato in modo continuato dal 1996, senza che siano mai state prodotte prove stringenti sulla sua inattendibilità. Durante il suo mandato, l'ex presidente ha anche cercato - senza successo - di far approvare un disegno di legge per reintrodurre il voto cartaceo. Di fatto, il tema della presunta inattendibilità delle urne elettroniche, talvolta supportato da rapporti di organismi privati, ha dominato a lungo il dibattito politico nazionale. (Brb)