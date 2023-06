Ponte Stretto: Tajani, sarà fondamentale per progetto hub energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ponte sullo Stretto sarà fondamentale per il progetto dell’hub energetico del Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea generale della Commissione intermediterranea, che si è svolta a Villa San Giovanni (RC). “Il porto di Gioia Tauro è parte di quella che è la strategia per l'hub energetico che dovrebbe essere lo strumento per fornire di materie prime energetiche tutta l'Unione europea”, ha affermato Tajani, sottolineando che “il Sud Italia diventa protagonista proprio perché si affaccia sull'area del Mediterraneo”. “Anche per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, si deve lavorare intensamente”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, aggiungendo che “il Ponte sullo Stretto servirà a incrementare le esportazioni e le presenze turistiche”. (Res)