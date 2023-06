Imprese: Zoppas (Ice), su export siamo ancora in zona positiva ma va vista tendenza futura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento c’è una situazione da interpretare a livello di export. Ricordiamo che i numeri del 2022 si sono chiusi con 624 miliardi di export, in crescita del 13 per cento rispetto all’anno precedente. Nei primi mesi del 2023 si è confermato un numero positivo ma stiamo vedendo un certo rallentamento da aprile in poi. I numeri sono comunque positivi nella somma dei vari mesi e sono superiori al +8 per cento rispetto all’anno precedente. Lo ha affermato il presidente di Ice Matteo Zoppas a margine della presentazione della Quinta edizione degli Stati generali dell'export che si è svolta oggi a Torino. (segue) (Rpi)