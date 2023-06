Imprese: Zoppas (Ice), su export siamo ancora in zona positiva ma va vista tendenza futura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vediamo dei segni negativi legati alla guerra, al covid, l’inflazione, lo stoccaggio dei magazzini. Siamo ancora in zona positiva ma vedremo nei prossimi mesi poi come si svolgerà la tendenza dell’export. La Cina è un fenomeno abbastanza atipico perché ha avuto una positività dell’oltre 100 per cento per molti mesi. Adesso però si è completamente rallentata e ha avuto un numero negativo, però anche qui ci sono tante variabili come ad esempio l’onda lunga del Covid. Quindi bisogna aspettare perché comunque questi risultati, che oggi sono ancora in zona positiva, vanno letti successivamente con la variabili elencate prima", ha concluso Zoppas. (Rpi)