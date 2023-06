Bankitalia: raccomandazione Esrb, identificati Paesi terzi rilevanti per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dicembre 2015 il Comitato europeo per il rischio sistemico (European systemic risk board, Esrb) ha emanato una raccomandazione per favorire l’uniformità delle decisioni dei singoli Stati membri relative al coefficiente della riserva di capitale anticiclica (Countercyclical capital buffer, Ccyb) da applicare alle esposizioni verso residenti in paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi terzi). La raccomandazione prevede che le autorità nazionali designate per le politiche macroprudenziali identifichino annualmente i paesi terzi verso cui i sistemi bancari nazionali hanno esposizioni rilevanti e adottino misure per il controllo dei rischi per la stabilità finanziaria nazionale derivanti da una crescita eccessiva del credito in tali paesi. La Banca d’Italia - riferisce una nota -, sulla base dei dati al 31 dicembre 2022, ha identificato come paesi terzi rilevanti quest’anno per il sistema bancario italiano la Russia, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Regno Unito. Questi paesi sono identificati come rilevanti anche per l’intero Spazio economico europeo e sono quindi sottoposti all’attività di sorveglianza da parte dell’Esrb per i rischi derivanti da una crescita eccessiva del credito. (segue) (Com)