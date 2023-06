Bankitalia: raccomandazione Esrb, identificati Paesi terzi rilevanti per Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’identificazione dei quattro paesi è stata effettuata seguendo i criteri riportati nella decisione Esrb/2015/3. La valutazione ha riguardato tutti i paesi verso cui le banche italiane hanno esposizioni e ha preso in considerazione tre indicatori, riferiti alle quote delle esposizioni originarie (ossia le esposizioni non ponderate per il rischio), delle esposizioni ponderate per il rischio e delle esposizioni in default verso ciascun paese sul totale delle corrispondenti esposizioni del sistema bancario italiano. Sono stati identificati come rilevanti quei paesi per i quali almeno uno dei tre indicatori era pari o superiore all’1 per cento in ciascuno dei precedenti due e nella media dei precedenti otto trimestri. Con riferimento alla Russia, si fa presente che dal momento dell’invasione dell’Ucraina la Banca d’Italia segue costantemente l’evoluzione dei rischi per la stabilità finanziaria (anche diversi da quelli connessi con una crescita eccessiva del credito nei paesi terzi) derivanti dalle esposizioni degli intermediari italiani verso i paesi coinvolti nel conflitto. (Com)