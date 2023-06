Mediterraneo: Tajani, Piano Mattei dev’essere parte di un “grande piano Marshall europeo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei dev’essere parte di un “grande piano Marshall europeo” per far sì che il continente africano diventi il primo interlocutore dell’Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea generale della Commissione intermediterranea, che si è svolta a Villa San Giovanni (RC). “La questione è quella di affrontare, con una solidarietà europea, quello che rischia di diventare un fenomeno biblico”, ha affermato Tajani, sottolineando che “nel 2050 ci saranno circa tre miliardi di persone che vivranno in Africa”. Secondo il ministro degli Esteri, “se non si risolvono i problemi legati al cambiamento climatico, alle malattie, alle guerre, al terrorismo e alla povertà, immaginate cosa può succedere. Serve una strategia italiana”. (Res)