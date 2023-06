Moldova: sparatoria all'aeroporto di Chisinau, autore è cittadino del Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha aperto il fuoco e ucciso due persone nell'aeroporto di Chisinau, sarebbe un cittadino del Tagikistan, di 43 anni, a cui era stato impedito l'accesso in Moldova per questioni di sicurezza. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ipn". Il premier moldavo, Dorin Recean, ha inoltre affermato in un messaggio pubblico che una terza persona, un passeggero in transito nello scalo, è stato ferito ed è attualmente curato dal personale sanitario. (Rob)