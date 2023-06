Trasporti: Fontana su Trenord, stiamo lavorando bene, qualità del servizio è migliorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando e abbiamo lavorato bene per cinque anni. In questi mesi abbiamo proseguito il nostro percorso per fare in modo che il servizio sia sempre più efficiente con risultati davvero positivi, tant'è vero che in occasione della presentazione del 111esimo ‘nuovo treno’ abbiamo riscontrato come la qualità del servizio fosse migliorata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprimendo il suo pensiero su Trenord, a margine della conferenza stampa sul progetto dei treni a idrogeno del progetto 'H2iseO Hydrogen Valley' presentato oggi a Iseo in provincia di Brescia. “Durante questa settimana – ha aggiunto Fontana - si sono verificati un po’ di problemi e la lettera inviata dall'assessore Lucente, che viaggiava sull'entusiasmo dei miglioramenti fin qui ottenuti, è frutto dell’essere un po’ amareggiato proprio da quanto accaduto in questi ultimi giorni. Una situazione che considero come assolutamente eccezionale perché sono convinto che sia stata imboccata la strada giusta e che quindi proseguiremo in questa direzione” conclude Fontana. (Com)