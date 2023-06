Agroalimentare: firmato decreto promozione Ocm Vino su mercati Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 26 giugno è stato firmato dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida il decreto sulle modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'Ocm vino". Con la misura, come previsto dal nuovo Piano strategico nazionale (Pac), vengono attribuite risorse annuali per oltre 98 milioni di euro a favore degli operatori della filiera vitivinicola, anche con riguardo a realtà rappresentate da piccole e micro imprese. L'avviso nazionale, di prossima emanazione, prevede una dotazione di circa 30 milioni di euro per il finanziamento dei relativi progetti (30 per cento dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione) mentre quelli Regionali (conformi all'avviso del Masaf) prevedono risorse pari a 70 milioni di euro (70 per cento dei fondi assegnati alle Amministrazioni regionali interessate), definendo nello specifico modalità operative e procedurali, su base annuale. Con l'avviso, saranno individuati i Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi, compresi i Paesi emergenti, che risultano di particolare interesse per l'esportazione e la promozione del prodotto vitivinicolo nazionale di qualità, con l'opportunità di presentare progetti multiregionali, o la possibilità, di svolgere azioni di promozione anche per le aziende partecipanti ad un raggruppamento. (segue) (Com)