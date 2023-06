Agroalimentare: firmato decreto promozione Ocm Vino su mercati Paesi terzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure di semplificazione previste, si evidenzia la possibilità, da parte delle imprese e dei raggruppamenti ammessi al cofinanziamento (nella misura massima del 50 per cento), di realizzare le attività progettuali anche prima della firma dei contratti da parte di Agea. "Il decreto Ocm Vino è una risposta concreta ad un settore che rappresenta una parte ingente per il Pil italiano, sia nel mercato interno sia dal punto di vista delle esportazioni. La misura mira, in particolare, a promuovere nei mercati esteri prodotti vitivinicoli italiani di eccellenza, sia a livello nazionale sia regionale. Dopo la pubblicazione del decreto, gli uffici sono già al lavoro per la predisposizione dei relativi avvisi, i quali verranno emanati nei tempi più brevi possibili. Sono state coinvolte le Regioni e ascoltate le loro osservazioni, presentate in Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'intesa sancita il 21 giugno 2023. È stata già predisposta una nota alla competente autorità in sede europea", dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Com)