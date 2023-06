I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fisco: Ruffini (Agenzia entrate), a inizio autunno consegneremo a governo 9 testi unici per semplificare normativa - La semplificazione è un presupposto per consentire un corretto adempimento dei contribuenti per limitare o azzerare l’evasione fiscale. “Contiamo a inizio autunno di consegnare al governo nove testi unici” per sistemare la normativa esistente. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ospite al Festival del Lavoro 2023 a Bologna. “Il sistema sanzionatorio italiano necessita di una riforma per allinearlo ai livelli europei”, ha aggiunto Ruffini. (Rin)