I fatti del giorno - Medio Oriente

- Libano: ministero Esteri spiega ragioni astensione su risoluzione sulla Siria - L’ambasciatore del Libano alle Nazioni unite, in occasione del voto dell’Assemblea generale sulla risoluzione riguardante l’istituzione di un organismo indipendente per le indagini sulle persone scomparse in Siria, ha deciso di astenersi, su indicazione del ministero degli Esteri e degli Espatriati, dopo una consultazione con il primo ministro uscente, Najib Miqati, in linea con la scelta quasi unanime dei Paesi arabi e per il desiderio di non politicizzare una questione umanitaria. Lo ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri libanese, come riferisce l’agenzia di stampa “Nna”. Nel testo si legge inoltre che l’astensione del Libano è in linea con la politica di non coinvolgimento in un voto controverso, che esacerba le tensioni e non risolve il problema dei libanesi dispersi. “Il Libano è favorevole a risolvere la questione” dei libanesi e dei siriani dispersi “attraverso il dialogo e la comprensione reciproca tra Libano e Siria e con gli attori arabi e internazionali coinvolti”. Infatti, il ministero degli Esteri ha spiegato che, votando, Beirut “avrebbe minato il lavoro della Commissione ministeriale araba, cui prende parate anche il Libano e che si adopera per risolvere i problemi con la Siria”. “Il Libano ribadisce inoltre il suo rispetto e il suo sostegno all’applicazione di tutte le risoluzioni internazionali”, che rappresentano “una protezione per la pace e la sicurezza internazionali”. (segue) (Res)