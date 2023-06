© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Emirati, prezzo carburante raggiungerà circa 0,82 dollari al litro a luglio - Il carburante negli Emirati Arabi Uniti raggiungerà il costo di 3 dirham al litro, circa 0,82 dollari, per il mese di luglio 2023. Lo ha riferito il Comitato per i prezzi del carburante degli Emirati, secondo cui il prezzo della benzina a 98 ottani, sarà di 3 dirham al litro nel mese di luglio, registrando un aumento rispetto ai 2,95 dirham (0,80 dollari) di giugno. Il prezzo della benzina a 95 ottani invece raggiungerà i 2,89 dirham (0,79 dollari) al litro a luglio, in confronto ai 2,84 dirham (0,77 dollari) di giugno 2023. Anche il prezzo del carburante dell'E-Plus 91 subirà un incremento, passando da 2,76 a 2,81 dirham (rispettivamente da 0,75 a 0,77 dollari) al litro a luglio mentre il prezzo del diesel aumenterà da 2,68 a 2,76 dirham (da 0,73 a 0,75 dollari) per litro nello stesso mese. (segue) (Res)