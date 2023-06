I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: presidente Raisi, inaugurati diversi progetti per forniture idriche ed elettriche - Il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha inaugurato oggi diversi progetti per le forniture idriche ed elettriche nella provincia di Kerman, nel centro-sud del Paese. Secondo il quotidiano iraniano “Teheran Times”, uno di questi progetti, per il quale sono stati investiti circa 30 milioni di dollari, prevede la costruzione di un acquedotto con una portata di 1.000 litri al secondo, che fornirà acqua potabile alle città di Bam e Baravat. Un altro progetto inaugurato oggi dal presidente iraniano è una centrale termoelettrica per la cui realizzazione sono stati stanziati circa 319 milioni di dollari. Tra gli altri progetti, figurano lo sviluppo, la costruzione, la ristrutturazione e l’ottimizzazione della rete elettrica della provincia di Kerman, inclusa l’aggiunta di elettrodotti e linee di trasmissione, che riforniranno oltre 6.400 unità abitative finora non coperte dal servizio. Il presidente Raisi, inoltre, accompagnato dal ministro dell’Energia, Ali Akbar Mehrabian, ha visitato diversi progetti in corso di realizzazione, per informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori. (segue) (Res)