- Israele: minacce a Netanyahu lasciate sulla tomba del fratello Yoni - Una lettera contenente minacce contro il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è stata lasciata sulla tomba di suo fratello, Yoni, sul monte Herzl, a Gerusalemme, questa mattina. Lo ha reso noto la polizia israeliana, mentre il servizio di sicurezza interno, Shin Bet, sta indagando sui fatti. Un alto funzionario dello Shin Bet ha sottolineato che "lo Shin Bet non intende soprassedere su una deliberata minaccia contro un primo ministro deposta sulla tomba di un eroe israeliano, e gestirà l'incidente con tutti gli strumenti a sua disposizione". Yoni Netanyahu è stato un ufficiale dell’esercito ucciso durante l’operazione Entebbe, in Uganda, nel 1976. Nella lettera di minacce si sottolinea che "si tratta di una minaccia di primo grado, livello di allerta rosso". "Bibi (soprannome di Netanyahu), non sei migliore di (Ariel) Sharon – un ex premier -. Sharon ha avuto un ictus ed è sprofondato in un coma di otto anni. A te auguro cose ancora peggiori (...) Non ti toccherò affatto Bibi (...) perché un amico non tocca le ragazze”. La lettera sottolinea che "l'orologio sta facendo il conto alla rovescia" e fissa una scadenza di "poco più di tre mesi e mezzo". (Res)