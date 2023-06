© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Pechino continuerà a lavorare con Vietnam su Codice di condotta - Cina e Vietnam hanno convenuto di continuare a collaborare per la stesura di un Codice di condotta "efficace" nel Mar Cinese Meridionale, teatro di accese dispute territoriali tra gli Stati rivieraschi. È quanto si apprende dal comunicato congiunto diramato dai due Paesi al termine della visita d'alto profilo condotta in Cina del primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, dal 25 al 28 giugno scorsi. Pechino e Hanoi hanno ribadito il loro impegno a lavorare insieme per elaborare "un codice di condotta sostanziale ed efficace nel Mar Cinese Meridionale, che sia coerente con il diritto internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in tempi brevi", recita la nota, che pone particolare enfasi sull'intenzione di gestire "adeguatamente" le controversie marittime. (segue) (Res)