- India-Russia: Modi a colloquio con Putin, ribadito appello a soluzione diplomatica per Ucraina - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi una conversazione telefonica col presidente della Russia, Vladimir Putin. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno esaminato i progressi della cooperazione bilaterale e scambiato opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse. Putin ha informato Modi sui recenti sviluppi in Russia. Sulla situazione in Ucraina Modi ha ribadito l’appello al dialogo e alla diplomazia. I leader hanno concordato di restare in contatto e continuare a lavorare per rafforzare la partnership strategica speciale e privilegiata che lega i rispettivi Paesi. (segue) (Res)