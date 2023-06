© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Filippine: ministro Esteri Manalo conclude visita, Paesi rafforzano cooperazione - Il ministro degli Esteri delle Filippine, Enrique Manalo, conclude oggi la sua visita a Nuova Delhi (27-30 giugno) dopo aver incontrato l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, con cui ha presieduto ieri la quinta riunione della commissione congiunta sulla cooperazione bilaterale. La riunione si è chiusa con un comunicato congiunto in cui le parti hanno ribadito l’impegno a creare un “partenariato ad ampio raggio” e a sviluppare “approcci di sostegno reciproco agli sviluppi regionali e internazionali”. Sanità, agricoltura, economia digitale, difesa e sicurezza sono state indicate tra le aree prioritarie. I due Paesi intendono cooperare nella difesa e nella sicurezza marittima. Manila prenderà in considerazione l’offerta di una linea di credito di Nuova Delhi per le acquisizioni di risorse per la difesa. Inoltre, è stato deciso di accelerare l’introduzione delle procedure operative standard oggetto di un accordo tra la Marina militare indiana e la Guardia costiera filippina. Saranno avviati prima del previsto, ad agosto, i negoziati per trattati sull’assistenza legale reciproca in materia penale e sul trasferimento dei detenuti (segue) (Res)