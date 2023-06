© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: partiti di opposizione si riuniranno a Bangalore il 13 e il 14 luglio - La prossima riunione delle forze di opposizione al Partito del popolo indiano (Bjp) si terrà a Bangalore, nello Stato del Karnataka, il 13 e il 14 luglio. Lo ha annunciato il presidente del Partito del Congresso nazionalista (Ncp), Sharad Pawar. La sede e la data dell’incontro, precedentemente fissato per il 10 -12 luglio a Shimla, nell’Himachal Pradesh, sono state cambiate in considerazione delle condizioni meteorologiche. L’iniziativa farà seguito a quella del 23 giugno, quando circa 15 partiti di opposizione, tra cui l’Ncp, si sono riuniti a Patna, nel Bihar, per cercare di creare un fronte comune in vista delle elezioni politiche del 2024. “Abbiamo deciso di preparare un’agenda comune e nella prossima riunione decideremo come muoverci”, aveva annunciato in quell’occasione il presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito della minoranza, Mallikarjun Kharge. (Res)