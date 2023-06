Grecia-Turchia: Mitsotakis, a Vilnius incontrerò Erdogan per ridefinire quadro relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del vertice Nato in programma a luglio a Vilnius, in Lituania, il premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, incontrerà il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, con l’obiettivo di ridefinire il quadro delle relazioni greco-turche. Lo ha reso noto oggi a Bruxelles, dopo la conclusione del vertice europeo, lo stesso primo ministro greco, citato dal quotidiano "Kathimerini". “Vilnius sarà un’opportunità per tracciare un percorso di riavvicinamento tra Grecia e Turchia e ridefinire il quadro delle relazioni”, ha affermato Mitsotakis, sottolineando “la migliore collaborazione con le autorità turche in materia di immigrazione”.(Gra)