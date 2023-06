Imprese: impatto degli investimenti italiani negli Usa è superiore alle rilevazioni delle statistiche ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il settimo Paese europeo per numero di dipendenti in imprese statunitensi controllate: negli Stati Uniti sono attivi 1.826 investitori italiani, che hanno quote di partecipazione in 3.519 imprese Usa (di cui 3.187 partecipazioni di controllo), sostengono circa 260 mila posti di lavoro e fatturano 143,7 miliardi di dollari. È quanto si legge nello studio affidato dall’ambasciata d’Italia a Washington all’Università di Brescia, sotto la responsabilità di Marco Mutinelli, professore specializzati in ricerche sulle aziende multinazionali. L'analisi ha tenuto conto con approccio scientifico non solo della sede fiscale delle imprese considerate, ma dell'origine dei capitali impiegati e dell'ubicazione dei processi decisionali, elementi che non traspaiono dalle statistiche ufficiali. "L'impronta del sistema Italia negli Stati Uniti è forte, dinamica e destinata a crescere, nell'attuale scenario globale in cui è fondamentale rafforzare i legami, anche economici, tra Paesi che condividono valori e visione per il futuro", ha commentato l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia. (segue) (Was)