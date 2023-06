Imprese: impatto degli investimenti italiani negli Usa è superiore alle rilevazioni delle statistiche ufficiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, ha aggiunto, è da sempre un partner affidabile per gli Usa. “Puntiamo alla crescita degli investimenti nelle due direzioni, specie nei settori più innovativi, dal biotech all'economia dello spazio, dall'intelligenza artificiale ai materiali avanzati: l'Ambasciata, su impulso della Farnesina, lavora costantemente in questa direzione”, ha continuato, sottolineando che lo studio è stato realizzato per offrire un quadro più aderente alla realtà della presenza italiana negli Usa e del suo contributo alla più grande economia mondiale. “Si tratta di un contributo che beneficia gli Stati Uniti e al contempo genera profitti, stimola innovazione e apre prospettive di mercato più ampie per le nostre imprese: è quindi una relazione ‘win-win’ che avvantaggia entrambi i Paesi”, ha concluso. Secondo lo studio, 1.451 imprese italiane hanno una sola filiale o joint venture negli Usa, mentre 375 hanno più partecipazioni. La maggioranza delle aziende opera nell'industria manifatturiera (522 partecipate di cui 479 con partecipazione di controllo): il 22,8 per cento nella meccanica strumentale, seguito dalla metallurgia, computer e prodotti elettronici, industria alimentare e delle bevande, settore automotive, difesa, commercio all'ingrosso e al dettaglio, e ristorazione. (segue) (Was)