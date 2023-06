Imprese: impatto degli investimenti italiani negli Usa è superiore alle rilevazioni delle statistiche ufficiali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese a partecipazione italiana con almeno 100 dipendenti si trovano principalmente nella costa Est e negli Stati della regione East North Central. Lo Stato di New York ospita il maggior numero di aziende con almeno 100 dipendenti. Oltre tre quarti degli investitori italiani provengono da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Da queste regioni provengono gli investitori italiani per oltre i due terzi delle imprese partecipate ed il 90 per cento circa di dipendenti e fatturato. L'Italia vanta uno stock di investimenti negli Usa superiore a quello statunitense in Italia. Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell'Italia fuori dall'Europa e il secondo in assoluto dopo la Germania. Secondo i dati del dipartimento del Commercio, l'interscambio commerciale bilaterale di beni e servizi ha raggiunto nel 2022 la cifra record di 117,3 miliardi, con una crescita del 23,5 per cento rispetto al 2021. Le esportazioni italiane negli Stati Uniti hanno raggiunto 80,5 miliardi. Gli USA generano oltre il 50 per cento del surplus commerciale netto dell'Italia nel mondo. (Was)