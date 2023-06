Giustizia: Nordio e Zaia sottoscrivono protocollo per condivisione graduatorie concorsuali per amministrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, questa mattina a Venezia ha sottoscritto insieme al presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, un importante protocollo d’intesa per rendere più efficiente la macchina della pubblica amministrazione della giustizia, intervenendo sul tema della carenza di personale. “Questo è un modello che intendiamo riprendere ed estendere a livello nazionale”, ha dichiarato Nordio, che ha aggiunto: “Per questo protocollo ringrazio la Regione Veneto e lo staff ministeriale che hanno lavorato a questo risultato. Abbiamo l’obiettivo di rendere la giustizia efficiente attraverso una modernizzazione e una accelerazione dei processi. Di fronte alla carenza di organico abbiamo procedure ottocentesche che cerchiamo di scalfire, ma sappiamo che nulla si può sostituire alle intelligenze umane e per questo è necessario partire dalle risorse di personale”. “Il protocollo di oggi rappresenta un risultato davvero straordinario nel segno dell’efficienza della macchina della giustizia”, ha terminato il ministro. (segue) (Com)