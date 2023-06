Russia-Mali: ministri Esteri a colloquio, Mosca pronta a fornire aiuto necessario a Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo del Mali, Abdoulaye Diop. A renderlo noto è stato il ministero degli Esteri russo in una nota. "Lavrov ha confermato la determinazione nel continuare a fornire l'aiuto necessario a Bamako", si legge nel documento. In particolare, la Russia è pronta a garantire la sua assistenza per contribuire a "superare i problemi socio-economici, aumentare la capacità di combattimento delle forze armate nazionali, addestrare il personale militare e le forze dell'ordine" del Mali. Mosca ha inoltre osservato che i ministri hanno discusso su questioni urgenti per l'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-maliane "tradizionalmente amichevoli", tra cui il rafforzamento di cooperazione nel settore politico, commerciale ed economico. "Le parti hanno concordato di continuare una cooperazione costruttiva sul sito delle Nazioni Unite per risolvere i problemi dell'agenda globale e africana", ha aggiunto il dicastero russo. Infine, Lavrov e Diop hanno discusso di "alcuni problemi relativi alla preparazione del secondo vertice Russia-Africa", che si terrà a fine luglio a San Pietroburgo. (Rum)