Pnrr: Bernini, come si può remare contro, anche da opposizione?

21 luglio 2021

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "non è una scommessa solo economica e finanziaria. E' una grande scommessa reputazionale del nostro sistema Paese: ma come si può remare contro, anche da opposizione? Dobbiamo essere tutti uniti per portare a casa il risultato, questo è un lavoro di squadra". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ospite di "Fenix", la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. (Rin)