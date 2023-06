Bosnia: Dodik denuncia se stesso e vertici Repubblica Srpska a ufficio Procuratore del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik ha affermato di aver denunciato all'ufficio del Procuratore della Bosnia Erzegovina "se stesso, l'esponente serba e presidente di turno della presidenza tripartita del Paese balcanico, Zeljka Cvijanovic, il premier dell'entità, Radovan Viskovic, il presidente del Parlamento dell'entità Nenad Stevandic e tutti i parlamentari" per aver sostenuto l'adozione della legge che rende le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina non applicabili sul territorio della stessa Repubblica Srpska. "Poiché nessuno della Federazione (entità croata e musulmana del Paese) lo ha ancora fatto, ho deciso di sporgere io denuncia", ha precisato Dodik. "L'odio e l'isteria della Federazione diretti contro la Repubblica Srpska, stanno diventando insopportabili. Poiché intendiamo approvare anche una legge in base alla quale le decisioni dell'ufficio del Procuratore e del Tribunale della Bosnia Erzegovina non saranno più valide nella Repubblica Srpska, con questa mia denuncia non saremo esonerati dalla responsabilità penale", ha scritto Dodik su Twitter. (Seb)