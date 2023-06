Italia-Croazia: in arrivo tre incontri di alto livello, il 10 luglio Tajani ospita ad Ancona trilaterale con Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre incontri di alto livello a stretto giro per rafforzare l'amicizia fra Italia e Croazia. E' quanto riferisce l'ambasciata d'Italia a Zagabria, secondo cui lunedì nella capitale croata arriverà il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che sarà ricevuto dall'omologo Marko Primorac. Successivamente, sarà il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a recarsi in Croazia per partecipare alla cerimonia di apertura del forum di Dubrovnik, a cui prenderanno parte il premier Andrej Plenkovic e il capo della diplomazia Gordan Grlic-Radman. Il 10 luglio, infine, si terrà ad Ancona l'incontro del cosiddetto esercizio trilaterale dell'Alto adriatico, un formato che vede partecipare, oltre Italia e Croazia, anche la Slovenia. All'evento sarà presente Tajani, che accoglierà gli omologhi di Zagabria e Lubiana, Grlic-Radman e Tanja Fajon. (Res)