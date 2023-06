Abruzzo: consigliere Marcozzi, soddisfazione per aborto farmacologico all’Asl Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Pescara recepisce il percorso assistenziale per l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico, che sarà erogato presso l'Ambulatorio Ostetrico-Ginecologico del Presidio di via Rio Sparto. “È una notizia che apprendo con soddisfazione”. Lo afferma il consigliere regionale indipendente, Sara Marcozzi. “Dopo le tante interpellanze da me protocollate e discusse in Consiglio regionale sul tema, arriva in Abruzzo un segnale preciso a tutela delle donne, che va nella direzione indicata dal Ministero della Sanità nell'agosto 2020. Ringrazio i vertici della Asl e l'Assessore Verì che negli ultimi mesi si è mostrata sensibile a questa tematica, portando in aula risposte puntali che ora trovano effetti concreti", sottolinea Marcozzi, che prosegue: "Si tratta di un netto cambio di passo rispetto al passato, in particolare con riferimento alla nota del Dipartimento Sanità regionale del 2 febbraio 2021, quando si raccomandava la somministrazione del farmaco per l'interruzione di gravidanza in ambito ospedaliero". (segue) (Gru)