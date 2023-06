Abruzzo: consigliere Marcozzi, soddisfazione per aborto farmacologico all’Asl Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le battaglie per i diritti delle donne devono restare al centro dell'attività politica della nostra Regione. La sanità deve accogliere e proteggere chiunque abbia bisogno di aiuto, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, di dolore e di tormento che possono nascondersi nella scelta di abortire. Per questo serve supporto e presenza. Gli ultimi dati sulla presenza di medici obiettori in Abruzzo, con picchi di oltre il 90 per cento, ci dicono che – conclude Marcozzi - vanno create tutte le condizioni necessarie per garantire un diritto delle donne, senza mettere ulteriori ostacoli. E questo provvedimento della Asl di Pescara va sicuramente nel senso da me sperato". (Gru)