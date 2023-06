Camera: 4 luglio convegno su bonus barriere architettoniche, partecipa Benvenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 4 luglio, alle ore 14:30, nella sala del Refettorio di palazzo San Macuto, il Questore Alessandro Manuel Benvenuto partecipa al convegno "Il bonus 75 per cento per l'abbattimento delle barriere architettoniche: un'opportunità per migliorare la qualità della vita". Partecipa anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)