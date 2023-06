Africa: Casa Bianca, presenza di Wagner in Mali non accenna a diminuire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza e le attività della compagnia paramilitare russa Wagner in Africa, soprattutto in Mali e nella Repubblica Centrafricana, non accennano a diminuire, nonostante le tensioni derivanti dalla breve insurrezione organizzata lo scorso fine settimana in Russia dal leader del gruppo, Evgenij Prigozhin. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione e preoccupazione tutti gli sviluppi relativi alle attività di Wagner in Africa, la cui presenza non ha contribuito a rafforzare la sicurezza di Paesi come il Mali: al contrario, i mercenari hanno creato ulteriori opportunità per le organizzazioni terroristiche”, ha detto. (Was)