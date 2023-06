Milano: Barbieri (Confcommercio), dehor valore aggiunto, permettono maggiori controlli su avventori - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Il fatto di avere un dehor permette quell'intervento sussidiario di controllare meglio gli avventori. Un avventore seduto in un dehor lo controllo, so cosa fa, è diverso se c'è tutta la gente in piedi". Lo ha affermato il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, a margine della conferenza stampa post giunta di oggi a Palazzo Marino, durante la quale è stata presentata la delibera di giunta sul nuovo regolamento per la movida. (Video: Agenzia Nova) (Rem)