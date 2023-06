Ue: Scholz, importante approvare riforma Sistema di asilo prima delle europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “importante” che il Parlamento dell'Ue approvi la riforma del Sistema comune di asilo prima delle elezioni europee del 2024. Intanto, l'accordo raggiunto in materia dai ministri dell'Interno degli Stati membri è stato “un grande successo”, poiché ha dimostrato che l'Ue è capace di agire “anche in questioni difficili”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Secondo il capo del governo federale, la riforma della normativa dell'Ue in materia di asilo “funzionerà” e può trovare attuazione. Scholz ha quindi sottolineato più volte l'importanza centrale della solidarietà tra gli Stati membri nella gestione dei flussi di profughi. Allo stesso tempo, per il cancelliere ridurre gli arrivi dei migranti in Europa rimane “una sfida molto grande”. A tal fine, secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco(Spd), si devono combattere le cause della migrazione nei Paesi di origine dei profughi e informare quanti intendono entrare nell'Ue che potrebbero dover tornare in patria qualora non ottenessero un titolo di soggiorno. Allo stesso tempo, devono essere promossi accordi per promuovere la migrazione regolare, in particolare di lavoratori qualificati, tra gli Stati membri dell'Ue e i Paesi di provenienza dei profughi “nel reciproco interesse”. Secondo Scholz, infine, “non ha senso non essere solidali” nella gestione della questione migratoria. (Geb)