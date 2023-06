Milano: da giunta comunale nuove regole per la "movida", anche aperture esercizi contingentate in zone critiche - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Contingentare le nuove aperture di esercizi commerciali nelle zone fortemente concentrate e stabilizzare le ordinanze del vetro che, attualmente possono durare solo 30 giorni, mentre potrebbero diventare strutturali e quindi diminuire l'uso del vetro. Sono alcuni dei punti del nuovo regolamento sulla "movida" approvato oggi dalla giunta comunale di Milano che arriverà probabilmente in discussione in aula consiliare in autunno, così da essere operativo il prossimo anno per l'estate del 2024. (Video: Agenzia Nova) (Rem)