Ue: Fitto, lavoro molto positivo a Bruxelles, grazie a Meloni le migrazioni al centro dell'agenda

- Un grande risultato quello ottenuto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Consiglio europeo a Bruxelles, che conferma l'efficacia e la centralità della sua politica ed il suo ruolo di leadership in Europa. Lo dichiara oggi a Bruxelles il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Grazie al decisivo ruolo italiano" continua Fitto "per la prima volta la migrazione è diventata centrale nell'agenda europea ed il Consiglio europeo di oggi, in linea con le Conclusioni del Vertice di febbraio e della lettera dei giorni scorsi indirizzata ai leader dal Presidente Von der Leyen, conferma l'impegno dell'Unione europea su dimensione esterna e Tunisia". "Sulla dimensione interna della migrazione" precisa Fitto "il Consiglio di oggi conferma l'accordo raggiunto a maggioranza l'8 giugno scorso a Lussemburgo dai Ministri dell'Interno. Come avvenuto in quell'occasione, anche oggi due Stati membri su 27 hanno ribadito la loro contrarietà all'intesa. Si tratta di una scelta basata sulla valutazione del proprio interesse nazionale e pertanto assolutamente legittima, ma che non intacca la validità e l'efficacia dell'accordo raggiunto". "Anche sui temi economici il Consiglio di oggi rappresenta un successo per l'Italia perché segna l'accoglimento del principio, già affermato sempre su nostra richiesta al Consiglio europeo di febbraio, del ricorso alla flessibilità nell'uso dei fondi europei, in particolare della Coesione e del PNRR, per sostenere la competitività della nostra economia nei settori strategici e in quelli più esposti alla concorrenza internazionale". "Il Consiglio di oggi ribadisce infine il compatto sostegno politico, economico, militare ed umanitario all'Ucraina ed alla sua prospettiva europea, in totale linea con la posizione del Governo italiano", conclude il ministro. (Rin)