Romania-Moldova: Bucarest sblocca prima rata programma assistenza tecnica e finanziaria

- Il governo della Romania sblocca oggi la prima rata del programma da 100 milioni di euro firmato con la Moldova per l’assistenza tecnica e finanziaria. Lo ha annunciato il premier romeno, Marcel Ciolacu, all'inizio della riunione di governo. "I soldi andranno spesi per minibus scolastici e per investimenti in opere di approvvigionamento idrico in diverse località della Moldova", ha affermato il capo del governo di Bucarest. L'accordo sull'attuazione del programma di assistenza tecnica e finanziaria tra la Moldova e la Romania, che prevede una sovvenzione di 100 milioni di euro, è stato firmato l'11 febbraio 2022, in occasione di una riunione intergovernativa. Le risorse saranno erogate nel corso di un periodo complessivo di sette anni. In precedenza, le autorità di Bucarest avevano dichiarato che la prima rata sarebbe stata di 25 milioni di euro.(Rob)