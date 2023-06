Milano: al via individuazione sponsor per il palinsesto d'iniziative in piazza Duca d'Aosta - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La giunta di Milano ha approvato oggi le linee di indirizzo per l'individuazione, tramite procedura a evidenza pubblica, di sponsor tecnici per la realizzazione di un palinsesto di progetti e iniziative per la valorizzazione di Piazza Duca d'Aosta, per le annualità 2023-2024. L'intento, come ha spiegato oggi l'assessore allo sport e turismo Martina Riva in una conferenza post giunta a Palazzo Marino, è quello di "provare a ridare a quella piazza la dignità che si merita", dopo le numerose segnalazioni di degrado emerse anche durante il tavolo del turismo in cui, periodicamente, il Comune si confronta con albergatori e commercianti dell'area. (Video: Agenzia Nova) (Rem)