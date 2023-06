Cina: von der Leyen, deficit commerciale da 400 miliardi di euro non è sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale da 400 miliardi di euro fra Cina e Ue non è sostenibile. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale del vertice europeo di Bruxelles. "C'è un ampio consenso, sia tra i leader europei che con i nostri partner del G7, sul concetto di riduzione del rischio, e non di disaccoppiamento dalla Cina. Il disaccoppiamento non sarebbe in ogni caso nel nostro interesse", ha detto von der Leyen. "Alla luce delle sfide globali comuni che dobbiamo affrontare e dei nostri profondi legami economici, dobbiamo ridurre il rischio sia dal punto di vista economico che da quello diplomatico", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. "Dal punto di vista economico, ciò significa ridurre le nostre vulnerabilità nelle relazioni economiche, che sono state al centro della discussione odierna sulla Cina. In primo luogo, per esempio nel commercio, dobbiamo affrontare alcuni squilibri critici di lunga durata. Negli ultimi 10 anni il deficit commerciale dell'Unione europea è più che triplicato e oggi raggiunge quasi i 400 miliardi di euro. Questo non è semplicemente sostenibile", ha concluso von der Leyen. (Beb)