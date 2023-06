Milano: De Corato, Granelli non ha detto quanti "ghisa" faranno rispettare il regolamento contro la mala movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando viene fatto un regolamento" bisogna preoccuparsi che venga rispettato. Chi controllerà che le nuove norme sulla 'mala movida' milanese saranno rispettate visto e considerato che di ghisa, al momento, non se ne vedono ne di giorno e neppure di sera? L'assessore Granelli non ha comunicato ne il numero di agenti che schiererà e nemmeno chi controllerà le zone serali e notturne più frequentate”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando il nuovo regolamento approvato dalla Giunta Sala. “Per fare i regolamenti – prosegue - ci vuole un attimo, la difficoltà maggiore è quella di organizzarsi affinché ci siano dei controlli da parte delle Forze dell'Ordine altrimenti si farà la stessa fine del Protocollo sulla Sicurezza firmato da Sala in Prefettura nell'agosto del 2021 che è servito solo per farsi pubblicità e scattare qualche fotografia davanti alla stampa”. “Credo proprio che gli Assessori Granelli, Cappello e Bertolè, con questo nuovo regolamento, si stiano tutelando per non fare la stessa fine del Comune di Brescia che, qualche settimana fa su richiesta sia del Tribunale che della Cassazione, ha dovuto risarcire alcuni residenti esausti e stufi dei troppi disagi e danni subiti a causa dei locali della movida bresciana”, conclude De Corato. (Com)