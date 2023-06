Mes: Battilocchio (FI), maggioranza compatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensiva firmata da tutti i capigruppo di maggioranza "ha forse deluso, di certo disilluso, parte dell'opposizione che in queste settimane ha raccontato una narrazione smentita anche stavolta dai fatti. Il Mes è un Trattato del 2012, un'era geologica fa ed è giusto, come stanno facendo il premier Meloni ed i ministri Tajani e Fitto, ridiscutere alcuni aspetti, soprattutto nell'ambito di un pacchetto che deve comprendere il nuovo Patto di Stabilità, il completamento dell'Unione bancaria ed i meccanismi di salvaguardia finanziaria. Inoltre, siamo molto perplessi in relazione al meccanismo di controllo che non vede coinvolto né il Parlamento europeo né la commissione". Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e membro della commissione Esteri di Montecitorio, presente in Aula stamattina, alla Camera, nella discussione generale sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. "Come ha detto il ministro Tajani, un'accelerazione sul Mes potrebbe addirittura essere controproducente perché potrebbe ridurre la leva negoziale dell'Italia nel percorso in corso per disegnare la nuova governance europea - continua il parlamentare -. Finalmente il nostro Paese ha un governo autorevole, con una maggioranza stabile ed una legittimazione popolare: a Bruxelles faremo valere le nostre ragioni, in questo come in altri ambiti, convinti che ci sia disponibilità ed attenzione". (Rin)