Salario minimo: Catalfo (M5s), testo comune opposizioni risultato importante

- Quello che le opposizioni hanno raggiunto sul salario minimo “è un risultato importante”. Lo ha dichiarato la coordinatrice del Comitato per politiche del lavoro del Movimento 5 stelle Nunzia Catalfo. “Nei giorni che hanno portato alla definizione e poi alla chiusura del testo comune – ha proseguito – abbiamo lavorato in un clima positivo e costruttivo”. “La proposta di legge – ha spiegato – si muove nella direzione indicata dai ddl che avevo presentato in Senato nelle passate legislature. L'obiettivo primario è valorizzare la contrattazione collettiva e fissare una soglia minima inderogabile, pari a nove euro lordi l'ora, sotto cui nessun contratto può scendere”. “Il tutto – ha concluso – per far sì che milioni di lavoratrici e lavoratori escano dalla trappola del lavoro povero. Governo e maggioranza guardino in faccia la realtà e non affrontino la discussione con pregiudizio ideologico". (Rin)