Fao: direttore Qu, collaboriamo con Ue su innovazione, investimenti e gioventù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fao vuole continuare a collaborare con l'Unione europea per promuovere l'imprenditorialità dei giovani in Africa e una crescita inclusiva, e a questo scopo ha definito come assi del vertice che si terrà prossimamente a Roma la scienza e l'innovazione, gli investimenti e la gioventù. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), Qu Dongyu, nel suo intervento alla quinta Conferenza ministeriale sull'agricoltura Ua-Ue, in corso a Roma. "Per promuovere questi tre pilastri d'azione abbiamo creato altrettanti forum per discuterne e invito tutti a partecipare", ha detto Qu, ricordando che l'ultimo vertice ha registrato oltre 41 mila partecipanti 6mila dei quali in presenza. "Siamo felici di mettere a disposizione dell'Africa questa piattaforma di dialogo", ha detto il direttore Fao.(Res)