- "Abbiamo una proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo. Nessuno può lavorare sotto i nove euro orari. Altrimenti è sfruttamento". Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera. "La destra dice da tempo di no. Ma in Parlamento la legge arriverà presto in discussione. E dovranno assumersi la responsabilità di bocciarla", conclude.(Com)