Russia-India: Modi esprime sostegno a Putin in relazione a rivolta Wagner

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha espresso sostegno al presidente russo, Vladimir Putin, per il tentativo di rivolta del gruppo paramilitare Wagner avvenuto il 24 giugno. Lo ha reso noto il Cremlino. "Su iniziativa della parte indiana, Putin ha tenuto una conversazione telefonica con il primo ministro indiano Narendra Modi, che ha espresso comprensione e sostegno per le azioni decisive della leadership russa per proteggere la legge e l'ordine, garantire la stabilità nel Paese e la sicurezza dei suoi cittadini", ha fatto sapere il Cremlino. Putin e Modi hanno anche discusso di cooperazione bilaterale, attuazione di progetti comuni e scambi commerciali. "Inoltre, Narendra Modi ha informato (Putin) dei suoi contatti internazionali, includendo la sua recente visita a Washington", ha riferito il Cremlino. (Rum)