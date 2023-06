Roma: Pd su Colosseo, no a iniziative al limite del ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lascia abbastanza sorpresi la replica del Mic alla notizia su un presunto contatto formale e addirittura un invito del governo per una sfida “a mani nude” dentro il Colosseo tra i due magnati tech, Elon Musk e Mark Zuckerberg. “La tutela del nostro patrimonio culturale non ha certo bisogno di iniziative discutibili e al limite del ridicolo”. Così in una nota i componenti del Pd della commissione Cultura della Camera. “Nel comunicato diffuso nelle ore scorse resta un’ambiguità di fondo che fa riferimento a duelli a colpi di latino con congruo contributo a tutela dei beni artistici che non ci fa ben sperare. Pensano davvero di svendere così il nostro patrimonio? Il Colosseo viene concesso per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico compatibili con la tutela del sito e il rispetto di questo straordinario patrimonio” sottolineano i deputati Pd, che aggiungono: “La promozione del Colosseo non può passare attraverso iniziative discutibili e incompatibili con il valore e il decoro del sito. Il patrimonio culturale italiano merita rispetto e attenzione. Sarebbe davvero indecoroso e inaccettabile se il governo si prestasse a un’operazione del genere”. (Rin)