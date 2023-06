Milano: Sardone, comune garantisca sicurezza a tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Milano "del Pd basta rifiutare una corsa perché un tassista venga picchiato a sangue". Lo ha dichiarato Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Come è successo stamattina all'esterno della stazione di Porta Garibaldi - prosegue in una nota l'europarlamentare - eppure per il sindaco Sala è meglio strumentalizzare le code in attesa dei taxi... benvenuti nella capitale italiana non solo del crimine ma anche del paradosso. Anche in questo caso il responsabile dell'aggressione, sfociata anche in un assalto alla pattuglia dei Carabinieri intervenuta, è stato un balordo di origine extracomunitaria". "Il nesso delinquenza-immigrazione è ormai sempre più lampante, meno che per l'amministrazione Sala. Mi auguro che il Comune corra presto ai ripari, aumentando la presenza della Polizia Locale al di fuori delle stazioni e nelle aree più frequentate dai taxi affinché si possano prevenire nuovi pestaggi", conclude Silvia Sardone. (com)